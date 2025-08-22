Costa Rica enfrenta un repunte de casos de gusano barrenador, con más de 24 mil reportes registrados en el Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa). Esta enfermedad, que afecta tanto al ganado como a animales domésticos, puede provocar pérdidas económicas y complicaciones de salud pública.

“Lo que está pasando es un comportamiento en donde la mosca halló un nicho idóneo para la reproducción, porque tiene la temperatura, la humedad, y tiene algo muy importante que son las heridas. La mosca necesita obligatoriamente buscar una herida para poner los huevos, y en Costa Rica tiene un hotel cinco estrellas”, indicó Luis Mariano Arroyo, coordinador del programa nacional de enfermedades transfronterizas de Senasa.

El gusano barrenador es causado por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas. Al eclosionar, las larvas se alimentan de tejido vivo, generando lesiones graves.

La enfermedad, que había sido erradicada en el 2000, tiene un impacto directo en la producción pecuaria y genera altos costos económicos y sanitarios.

Aunque afecta principalmente al ganado, también se han confirmado infecciones en perros, ovejas, cerdos, caballos, gatos e incluso seres humanos.

Limón registra más de 4.000 reportes y Guanacaste cerca de 3.000.

Arroyo mencionó que, a nivel internacional, se trabaja en una estrategia para volver a erradicar al insecto mediante la liberación de moscas estériles en México, que posteriormente avanzarían hacia Costa Rica y Panamá.