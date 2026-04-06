San José cierra Semana Santa con procesión y misa de Resurrección

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Este Domingo de Resurrección marcó el cierre de la Semana Santa que durante varios días transformó el ritmo de San José con procesiones, actos litúrgicos y espacios de reflexión en distintos puntos de la capital.

Tras la procesión del Resucitado que inició a las 9:30 a.m. este domingo 5 de abril desde la Parroquia de Nuestra Señora de La Merced y recorrió el centro de la ciudad entre cánticos y muestras de devoción, la atención se centró en la Catedral Metropolitana de San José, donde se celebró la solemne misa del mediodía, marcando el punto culminante de la jornada.

Cientos de fieles que participaron en el recorrido permanecieron en el templo, dando continuidad a una celebración que no se detuvo.



La actividad reunió a personas de distintas edades.

A estas actividades acudieron personas provenientes de distintas partes del país, quienes participaron de las tradiciones religiosas desarrolladas a lo largo de la semana.

La escena resumió lo vivido durante toda la Semana Santa en la capital. San José dejó atrás su rutina para convertirse en punto de encuentro de miles de personas que participaron en diversas actividades religiosas.

El Jueves Santo se realizó la procesión del Silencio, mientras que el Viernes Santo estuvo marcado por la tradicional procesión del Santo Entierro y la Procesión del Encuentro.

El sábado se llevó a cabo la procesión de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, en el marco de las actividades previas al Domingo de Resurrección.



La imagen religiosa llegó hasta San José centro.

Desde ese ambiente de silencio y contemplación, la ciudad transitó un proceso que tuvo su cierre durante este domingo.

La energía colectiva de la procesión dio paso a un momento más íntimo dentro del templo, donde la jornada continuó con la celebración eucarística.

Así, la capital cerró la Semana Mayor con calles llenas durante la mañana y un templo colmado al mediodía, en una jornada que reunió distintas manifestaciones religiosas desarrolladas a lo largo de la semana.



José Antonio Zapata

“Estas celebraciones estuvieron muy bonitas y más cuando permiten que todas las personas se involucren, incluso es un gran auge para la parte cultural del país.







Eugenio Guardado

“Decidí traer a mi hijo para que vaya aprendiendo de estas tradiciones y puedan seguir por muchas generaciones más aún porque en nuestra familia significa mucho su resurrección”.



