Tributo a Carlos Vives: Marcos Gómez en el Melico Salazar

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El espectáculo "Viva Vives", un tributo filarmónico a Carlos Vives, se presentará el 31 de octubre y el 1 de noviembre en el Teatro Melico Salazar, según anunció el artista Marcos Gómez.

Gómez, imitador y tributo del cantante colombiano, actuará junto con la Orquesta Filarmónica de Costa Rica en un repertorio de 20 canciones elegidas para el público costarricense. El show marca la primera presentación abierta al público del artista en el país, tras tres visitas previas con eventos privados.