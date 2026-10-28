Rutina de estiramientos antes de dormir: cuatro pasos clave

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Una rutina de respiración y estiramientos antes de dormir puede mejorar la calidad del sueño, según el terapeuta César Solano. El especialista presentó una secuencia de cuatro pasos orientada a activar el sistema parasimpático y reducir la tensión acumulada durante la jornada.

Solano explicó que las tensiones diarias se concentran en puntos distintos según la actividad de cada persona: el cuello en quienes trabajan frente a una computadora, la espalda en quienes conducen y otras zonas en quienes permanecen de pie.

El terapeuta también abordó la elección de la almohada y afirmó que la correcta es la que se adapta al cuerpo de cada persona, medida por su suavidad y altura.

Para el ambiente, sugirió luz tenue o roja, música suave, aromas como lavanda, infusiones calientes y dejar los teléfonos de lado. Afirmó que invertir en el sueño es invertir en longevidad y calidad de vida, y subrayó que el malestar siempre es una señal que requiere atención.