Académico plantea recuperar la confianza ciudadana en el Poder Judicial

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial representa uno de los principales desafíos para Patricia Vargas González, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Así lo señaló José Andrés Díaz, académico de la Universidad Nacional e integrante del IDESPO.

Díaz destacó la disposición de Vargas para promover el diálogo y el respeto entre las instituciones. A su criterio, el respaldo que ha recibido su nombramiento crea un ambiente favorable para reconstruir la relación entre los poderes de la República.

El académico consideró que la nueva magistrada debería priorizar un acercamiento con Casa Presidencial. Aunque históricamente se esperaría que el Poder Ejecutivo impulse el diálogo con las demás instituciones, afirmó que la falta de disposición del Gobierno para negociar y encontrar acuerdos hace necesario que los otros poderes tomen la iniciativa.