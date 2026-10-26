Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) confirmó que el costo por recargar vehículos eléctricos se mantiene igual para las personas usuarias de su red de cargadores.

La decisión se produce a pesar de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) aprobó una nueva normativa para la recarga de vehículos eléctricos. El nuevo reglamento establece que la comercialización de la recarga eléctrica deja de ser un servicio público con tarifa fija.

Con el cambio, la recarga pasa a ser un servicio de interés general, según el nuevo reglamento. Esa condición autoriza a personas físicas y a empresas a instalar, desarrollar y operar estaciones de recarga en el país.

El ICE comunicó la continuidad del precio mediante un aviso dirigido a los clientes de su red de cargadores. La institución aclaró que, si se realiza alguna modificación futura en las tarifas, la comunicará de forma oportuna por sus canales oficiales.