Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Ciudadanos dividen opiniones sobre prestar a la familia, entre la ayuda y el riesgo de perder la relación y el dinero. Llegó la Hora consultó a transeúntes sobre si el préstamo familiar es una ayuda o un problema seguro.

Un entrevistado advirtió que la familiaridad genera demasiada confianza y que, al momento de cobrar, se pierde la familia. Otro participante señaló que quien presta enfrenta el inconveniente de que le paguen o no, pero cobrar resulta difícil por el vínculo familiar. Ese mismo testimonio recomendó prestar solo a un familiar honesto y honrado, aunque sea de la misma familia.

Una mujer consideró que la respuesta depende de la familia, porque hay gente muy honesta y otra que no. Otra persona fue más categórica y afirmó que no es bueno prestar porque los parientes no pagan.