Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Los préstamos informales entre familiares necesitan un pagaré firmado para tener respaldo legal y poder cobrar por la vía judicial. La abogada Silvia Herrera explicó en Llegó la Hora que el afecto no exime el cumplimiento de las deudas y que todo préstamo personal debe documentarse.

Herrera señaló que, al prestar dinero a un familiar, una pareja o un amigo, es responsabilidad del prestador firmar un documento de respaldo. El pagaré es la opción más accesible y permite acudir a la vía legal si el deudor no paga.

La abogada indicó que ese documento habilita un proceso monitorio para cobrar la deuda. Muchas personas creen que, por tratarse de un tío o un primo, no están obligadas a pagar, lo que genera conflictos familiares.