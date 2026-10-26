Los préstamos informales entre familiares necesitan un pagaré firmado para tener respaldo legal

La abogada Silvia Herrera advierte que el afecto no exime el cumplimiento de las deudas contraídas.

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Los préstamos informales entre familiares necesitan un pagaré firmado para tener respaldo legal y poder cobrar por la vía judicial. La abogada Silvia Herrera explicó en Llegó la Hora que el afecto no exime el cumplimiento de las deudas y que todo préstamo personal debe documentarse. 

Herrera señaló que, al prestar dinero a un familiar, una pareja o un amigo, es responsabilidad del prestador firmar un documento de respaldo. El pagaré es la opción más accesible y permite acudir a la vía legal si el deudor no paga. 

La abogada indicó que ese documento habilita un proceso monitorio para cobrar la deuda. Muchas personas creen que, por tratarse de un tío o un primo, no están obligadas a pagar, lo que genera conflictos familiares.