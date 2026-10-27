Patricia Vargas llama a un trabajo conjunto

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Patricia Vargas González, nueva presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, asumió el cargo con el compromiso de fortalecer el trabajo conjunto entre las instituciones, combatir el rezago judicial y mejorar la comunicación del Poder Judicial con la ciudadanía.

Vargas destacó que la responsabilidad de dirigir la institución no recae únicamente en las magistraturas, sino también en los casi 14.000 funcionarios judiciales. La magistrada, originaria de San Joaquín de Flores, Heredia, expresó su orgullo por sus raíces y recordó su paso por la Escuela Estados Unidos de América y el Liceo Regional de Flores.

La magistrada defendió el diálogo entre los poderes de la República, siempre que cada institución respete las competencias de las demás. Señaló que Costa Rica necesita respuestas conjuntas frente a la delincuencia y el crimen organizado, pero advirtió que la independencia judicial constituye una línea que ninguna autoridad debe cruzar.

Vargas también consideró viable proponer una reunión con la presidenta de la República, Laura Fernández, para abordar los desafíos del país.