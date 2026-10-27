Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El psicólogo y terapeuta Esteban Carvajal identificó seis pilares que sostienen una relación de pareja y advirtió que el enamoramiento no basta para mantener un vínculo y que, sin estructuras firmes, la relación se desgasta por la rutina.

El especialista sostuvo que las personas son seres individuales con historias distintas y que esa diferencia origina los conflictos. La conversación abordó la comunicación, la confianza, la individualidad, la validación emocional y el manejo de conflictos.

Carvajal explicó que la comunicación clara y respetuosa permite conciliar las diferencias que cada persona trae desde su crianza. Señaló que asumir lo que el otro piensa es un error frecuente en las consultas, pues los seres humanos cambian constantemente.

Recomendó expresar la molestia y pedir un tiempo prudencial para procesarla. Indicó que una pausa de un par de horas o de días es razonable, pero que más de dos semanas o un mes revela un problema mayor. Añadió que la evasión impide solucionar el conflicto y equivale a posponerlo.