Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Un hombre adulto falleció mientras conducía su motocicleta en el sector de Río Seco de Santa Cruz, en Guanacaste. El trabajador se dirigía a sus labores cerca de las 4:50 de la mañana cuando cayó a un lado de la carretera. Un poblador que escuchó el fuerte impacto lo auxilió.

Un poblador que escuchó el fuerte impacto lo auxilió. Por su parte, la Cruz Roja confirmó que se trató de un caso médico después de que el motociclista sufriera un paro cardiorrespiratorio en el sitio.