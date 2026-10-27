Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La experta en ventas Kay Bonilla derribó diez mitos del oficio y sostuvo que el buen vendedor no es quien más habla, sino quien desarrolla la habilidad de escuchar al cliente.

La especialista también afirmó que el 80 % de las decisiones de compra son inconscientes, irracionales y emocionales. Añadió que la venta no concluye cuando el cliente paga, sino que abre una relación de largo plazo.

Respecto al precio, Bonilla negó que el cliente siempre compre lo más barato. Argumentó que la comodidad, la entrega a domicilio o la instalación incluida pueden pesar más que el costo. Advirtió que las promociones visibles en las tiendas atraen con un gancho que no siempre coincide con lo que el comprador busca.

Bonilla afirmó que la extroversión no garantiza buenas ventas si el vendedor nunca pregunta qué necesita la persona. Añadió que conocer el producto es insuficiente y que el cliente busca el beneficio detrás del beneficio.