Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La inseguridad y la falta de empleo figuran entre los factores que más quitan la paz a los costarricenses, según un sondeo callejero difundido en Llegó la Hora.

Los entrevistados mencionaron la delincuencia, la preocupación por andar en la calle y la incertidumbre sobre el entorno como sus principales fuentes de intranquilidad. Otros señalaron el dinero insuficiente y la dificultad para cubrir gastos.

Un entrevistado afirmó que la inseguridad en el país y la falta de trabajo afectan la tranquilidad de mucha gente. En esa misma línea, una mujer coincidió en que el dinero a veces no alcanza y que resulta peligroso andar en la calle, por lo que la gente vive preocupada.