Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El láser y la silla electromagnética tratan la incontinencia urinaria en mujeres jóvenes al fortalecer el piso pélvico. La doctora María Elena Castro detalló que ambas tecnologías se combinan para mejorar la firmeza de los músculos que sostienen la zona pélvica.

Castro explicó que la silla emite ondas electromagnéticas de alta potencia que penetran en los músculos profundos del piso pélvico. Esa estimulación da firmeza y sostén a toda la zona, según la especialista. El láser, por su parte, activa los fibroblastos para producir colágeno y elastina, lo que mejora la consistencia y elasticidad del tejido.

La incontinencia urinaria es una de las principales consultas actuales, incluso en pacientes de entre 30 y 40 años. La doctora indicó que el problema afecta la autoestima de muchas mujeres, que evitan salir o relacionarse por vergüenza.