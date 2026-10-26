Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El director del Organismo de Investigación Judicial de Costa Rica, Michael Soto, alertó sobre el crecimiento de los préstamos informales conocidos como “gota a gota” y sus graves consecuencias para las personas que recurren a ellos por necesidad económica.

Soto explicó que estos prestamistas ofrecen dinero de forma inmediata, pero pueden exigir a las víctimas pagos que multiplican varias veces el monto original. Cuando los deudores se atrasan, los amenazan, disparan contra sus viviendas y extienden las exigencias de pago a sus familiares.

El funcionario señaló que la actividad genera importantes ganancias para las organizaciones criminales. Como ejemplo, mencionó un caso reciente relacionado con la banda Family Laden, cuyos integrantes habrían movilizado cerca de 40 millones de colones mensuales en movimientos bancarios.

Durante los allanamientos, las autoridades encontraron propiedades lujosas, vehículos de alta gama, motocicletas, joyas, armas y dinero en efectivo.