Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La administración de Laura Fernández nombró a un nuevo director de tránsito tras seis meses de haber asumido el gobierno. Erick Calderón, excomisionado de Fuerza Pública de Alajuela y Cartago, será el encargado de dirigir a los oficiales en carretera. El nombramiento ocurre en medio de uno de los años más mortales en carretera.

Calderón tendrá la meta de reducir los accidentes, principalmente en motocicletas. El director afirmó que impulsará mejoras en las condiciones en que trabajan algunas delegaciones de tránsito.

Calderón sostuvo que desde hoy empieza a conocer los desafíos en los que la institución debe trabajar. Anunció que este mismo día sesionará con los mandos de Guanacaste, Limón, la zona sur y Alajuela, entre otros.