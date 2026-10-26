Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Devolver los préstamos familiares con un extra de agradecimiento fortalece los lazos y reconoce el favor recibido. Los conductores, Lay, Cris y Dani, coincidieron en que retribuir con una porción mayor lo prestado es un gesto que honra la confianza depositada.

En la cultura china, según relató una de las conductoras, existe la costumbre de nunca devolver un recipiente vacío; siempre se entrega con algo dentro.

Otro de los participantes señaló que, aunque la persona que presta diga que no hace falta devolver, el gesto de restituir habla bien de quien recibió la ayuda.