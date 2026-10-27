Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Costa Rica estrenó conexión directa con Londres tras la llegada de un vuelo de British Airways al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El esquema de frecuencias contempla cinco vuelos semanales entre octubre de 2026 y marzo de 2027, para posteriormente mantener tres conexiones semanales entre abril y septiembre de 2027.

Las operaciones hacia el aeropuerto de Heathrow, en Inglaterra, fortalecen la conectividad con el Reino Unido y el resto de Europa, según afirmó el sector turismo.