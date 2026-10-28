Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Antes de aprovechar las ofertas de fin de año con el aguinaldo, conviene revisar qué prendas ya existen en el guardarropa, según la asesora de imagen Andrea Hernández.

La especialista señaló que el consumismo se activa cuando una persona compra porque el precio es bajo o porque la prenda está en tendencia, sin evaluar su estilo, presupuesto, necesidades y realidad. Hernández indicó que lo que más encuentra en los análisis de guardarropa es ropa que los clientes nunca usaron.

La asesora sostuvo que conocer el estilo, la silueta y la colorimetría permite discernir si la opinión de un tercero o el precio realmente ayudan a decidir. Advirtió que comprar para ocasiones futuras, como una boda que nunca llega, suele terminar en prendas que funcionan como un disfraz.