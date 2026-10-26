Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación Pública (MEP) anunciará este martes cambios en el calendario escolar, que según la institución será diferente al aplicado durante los últimos 30 años.

La propuesta contempla que la jornada lectiva no se limite únicamente a las clases. También incluirá espacios de capacitación y formación para los docentes.

El calendario incorporará actividades pedagógicas complementarias vinculadas con el proceso educativo. Esas actividades abarcarán áreas científicas, técnicas, artísticas, deportivas y recreativas, según detalló la institución.