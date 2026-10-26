Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

Vecinos de San José comparten buenas noticias en un recorrido por la Avenida Central. Llegó la Hora consultó a transeúntes sobre lo más positivo que les había ocurrido en los últimos días.

Iván Arce contó que consiguió trabajo como agente de eventos hace un par de semanas y que la búsqueda no se extendió demasiado.

Un trabajador de zonas verdes llamado Jordan valoró tener vida, salud y empleo, y detalló que inicia labores a las 6 de la mañana. Yilania destacó un programa de ejercicios para mujeres y adultos mayores que se realiza todos los días de lunes a viernes a las 8:30.