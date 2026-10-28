Becas Cenfotec: requisitos y proceso de inscripción

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Las becas de excelencia de la Universidad CENFOTEC mantienen su convocatoria abierta para estudiantes de colegio y maestrías, según informó Jason Vargas Esquivel, coordinador de comunicación de la institución.
El requisito principal es un promedio de notas superior a 90 en cualquier colegio, junto con algún vínculo a proyectos o actividades extracurriculares. Los seleccionados acceden a laboratorios de robótica, inteligencia artificial y makerspace.
La oferta incluye varias modalidades: una beca enfocada en tecnologías STEM, otra dirigida a mujeres STEM, una más para artes y una para ciencias con orientación a la investigación.