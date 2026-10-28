Becas Cenfotec: requisitos y proceso de inscripción

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Las becas de excelencia de la Universidad CENFOTEC mantienen su convocatoria abierta para estudiantes de colegio y maestrías, según informó Jason Vargas Esquivel, coordinador de comunicación de la institución.

El requisito principal es un promedio de notas superior a 90 en cualquier colegio, junto con algún vínculo a proyectos o actividades extracurriculares. Los seleccionados acceden a laboratorios de robótica, inteligencia artificial y makerspace.

La oferta incluye varias modalidades: una beca enfocada en tecnologías STEM, otra dirigida a mujeres STEM, una más para artes y una para ciencias con orientación a la investigación.