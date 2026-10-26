Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El barrio El Laberinto de San José nació de una hacienda cafetalera del siglo XIX y de un antiguo aserradero que le dio su nombre. Durante un recorrido por el sector, vecinos y comerciantes relataron el origen histórico de una zona obrera que hoy conserva su legado en la memoria.

Una vecina de toda la vida, Ivonne Castro, explicó que el nombre del barrio proviene de un aserradero llamado El Laberinto.

Mientras que el anticuario John González Monge precisó que en el siglo XIX existió una hacienda cafetalera llamada Laberinto que ocupaba todo el sector. González indicó que la finca operaba en 1858 y que de ella deriva la denominación actual del barrio.

Por su parte, Castro recordó que la zona era muy tranquila y que la habitaban personas con inclinación por el arte y las plantas. La mayoría de los vecinos originales ya falleció o vendió sus propiedades, según contó la residente.