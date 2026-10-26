Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) determinó un aumento del 6,87 % en todos los pasajes de bus a nivel nacional, bajo la figura de caso fortuito.

El incremento responde al alza del precio internacional de los combustibles y se suma al 5,43 % aprobado en mayo por el mismo motivo. El intendente de transporte, Paolo Varela, detalló que también se dará un alza en el precio de los taxis.

Varela explicó que el financiamiento de los servicios de transporte público proviene directamente de la tarifa. Por esa razón, sostuvo, cualquier variación importante en los costos que componen la estructura de costos de estos servicios se verá reflejada en algún momento en la tarifa.