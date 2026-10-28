Ansiedad cotidiana: detonantes y estrategias

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La ansiedad cotidiana se dispara ante la incertidumbre laboral y las conversaciones postergadas, según un debate de los conductores de Llegó la Hora.

Lay, Cris y Dani identificaron detonantes como las evaluaciones de desempeño sin fecha y el exceso de responsabilidades diarias. También señalaron que la temporada navideña reactiva emociones negativas en quienes atravesaron pérdidas.

Además, los panelistas coincidieron en que la preocupación consume energía porque ocupa la mente en hechos que aún no ocurren. Un participante señaló que la ansiedad también se transmite a los hijos, quienes absorben la tensión familiar.