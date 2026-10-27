Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

El anillo de compromiso no garantiza la estabilidad de una relación, coincidieron los conductores de Llegó la Hora. Lay, Cris y Dani analizaron el tema "anillo no significa felicidad" y abrieron la participación del público a través del número 7070-4144 y las redes sociales del espacio.

Durante el debate, los presentadores relataron experiencias personales sobre compromisos fallidos y la presión social que rodea a la joya.

Los conductores también abordaron la tradición de renovar votos y anillos en aniversarios como las bodas de plata o de bronce. Uno de ellos mencionó que desea renovar votos en el futuro y cambiar las piezas en esa ocasión.