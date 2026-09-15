“Zorro” Hernández sobre LDA: “Quieren hacer al club europeo”

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Carlos “El Zorro” Hernández lanzó fuertes críticas contra la directiva de Liga Deportiva Alajuelense por “insistir en implementar una metodología europea” sin adaptar el modelo al contexto costarricense.

Según el exvolante manudo, los dirigentes tropiezan al traer entrenadores extranjeros de golpe e ignoran que el futbolista local se conforma con dos horas de práctica diaria y no posee la cultura de trabajo extra del profesional en Europa.

“Eso que ellos quieren meter en el club esa idea, quieren hacer al club europeo, trabajar más como se trabaja en Europa, es complicado… El jugador de acá no es como el europeo”, señaló “Zorro”.

Esta falta de “tropicalización” ha provocado un severo bache a nivel nacional, donde solo técnicos de la casa como Óscar Ramírez han logrado cortar largas sequías de títulos.

Foto: Jorge Castillo

Tras la salida de Rescalvo, la dirigencia encomendó la dirección técnica a un interinato compuesto por Bryan Ruiz, Wílmer López y Javier Delgado.

Sin embargo, Hernández cuestionó que la institución históricamente recurra a sus figuras insignia únicamente como “apagafuegos” temporales antes de insistir de nuevo en un perfil extranjero.

“En la Liga el entrenador nacional, el entrenador que trabaja a lo interno de la institución, siempre viene como apagafuegos y no debería ser así”, dijo.

Para “El Zorro”, la opción ideal para asumir el banquillo erizo de forma permanente debería ser el nacional Luis Antonio Marín por su “carácter” y “amplio conocimiento” del medio.