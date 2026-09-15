“Zorro” culpa a exclusión de exjugadores por crisis en LDA

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El exjugador de Liga Deportiva Alajuelense, Carlos “El Zorro” Hernández, criticó el poco espacio que existe para exjugadores e ídolos de la institución en el proyecto erizo. Esto en entrevista con Tiempo Extra Radio, de Grupo Extra.

De acuerdo con el exvolante manudo, la posibilidad de sumarse se mantiene completamente al margen y confesó desconocer los motivos de la dirigencia tras esta postura.

“Hoy la institución tiene una forma de trabajar y en esa forma de trabajar el exjugador liguista o nosotros que tuvimos un paso por la institución, ahorita no tenemos cabida y hay que respetarlo”, explicó.

Ante este escenario, “El Zorro” destacó que ha cumplido un proceso de capacitación en los banquillos, acumulando experiencia en ligas menores y en la Segunda División como director técnico y asistente.

Foto: LDA

Según explicó, asumir el rol de entrenador requiere quemar etapas de forma gradual hasta alcanzar el momento adecuado para dar el salto; por lo cual, no entiende la postura del club.

El exfutbolista erizo enfatizó que continuará preparándose a la espera de una oportunidad futura para aportar su experiencia al club que lo vio nacer.

Sin embargo, dejó entrever que el escenario se mantendrá igual si la dirigencia insiste en excluir a las figuras de la casa de su proyecto deportivo.