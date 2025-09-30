Walt Disney Animation Studios sube la apuesta para la secuela de su película ganadora del Oscar, Zootopia, al revelar nuevos personajes, una trama de misterio y una canción original que busca replicar el fenómeno global de “Try Everything”.

El próximo 10 de octubre será la fecha de lanzamiento del nuevo sencillo “Zoo”, interpretado por Shakira.

Posteriormente, para el 27 de noviembre de 2025 se tiene previsto el estreno oficial de ZOOTOPIA 2 en cines.

La trama seguirá a los oficiales Judy Hopps y Nick Wilde mientras investigan una población de reptiles oculta y se encuentran cara a cara con un nuevo y misterioso personaje.

Foto: Cortesía Disney.

Shakira no solo vuelve a prestar su voz en inglés a la estrella pop Gazelle, sino que también interpreta la nueva canción original de la película, titulada “Zoo”.

El tema “Zoo” fue compuesto por Ed Sheeran, Blake Slatkin y la propia Shakira. Sheeran y Slatkin también tendrán cameos en la película, prestando sus voces en inglés a un par de ovejas llamadas Ed Shearin y Baalake Lambkin.

Foto: Cortesía Disney.

El elenco se expande con talentos de primer nivel. El ganador del premio de la Academia®, Ke Huy Quan, será la voz en inglés de Gary De’Snake, un misterioso reptil.

También se unen Andy Samberg, Macaulay Culkin, Brenda Song y David Strathairn como la prominente familia Lynxley.

Idris Elba y Nate Torrence retoman sus papeles como el Jefe Bogo y el oficial Garraza, respectivamente. La comediante Fortune Feimster también se une al elenco.

Foto: Cortesía Disney.

La banda sonora completa, con música original del compositor ganador del Oscar® Michael Giacchino, se lanzará el 21 de noviembre, justo antes del estreno de la película en cines el 27 de noviembre de 2025.