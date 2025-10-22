El abandono de las rutas de autobús es una realidad que puede notar cualquier costarricense; sin embargo, es fenómeno afecta principalmente a las zonas rurales del país.

Así lo explica la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), quien señaló que un 95% de los servicios que han dejado de darse pertenecían a estas regiones del país.

Según el análisis realizado por la institución, la región Chorotega y Huetar Norte, quienes acumulan cerca del 50% de los buses abandonados, es decir, un total de 53 rutas menos.

“Nosotros desde la Gran Área Metropolitana (GAM) podemos tener un panorama, porque no es lo mismo tener una ruta y transporte privado en la zona, pero para las zonas rurales, el transporte tiene nulas alternativas”, relató Gabriela Prado, directora de atención al Usuario.

A raíz de esto, la Aresep señaló que se mantienen en un mapeo de las 106 rutas registradas como en abandono, esto con el objetivo de poder estudiar cada uno de los casos individualmente, y ver la posibilidad de reactivar cada una de ellas.