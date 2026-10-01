Zonas Francas impulsan aumento en la inversión extranjera directa

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

La inversión extranjera directa (IED) que recibió Costa Rica alcanzó $2.739,6 millones durante el primer semestre de 2026, un crecimiento del 23,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

Al incluir la venta de la Florida Ice and Farm Company (Fifco) a Heineken, una transacción que representa cerca de $3.250 millones, la cifra asciende a $5.940 millones.

El comportamiento estuvo impulsado principalmente por la inversión en zonas francas, mientras que también se registraron aumentos en el régimen definitivo y en los flujos dirigidos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM).

“Los resultados de inversión extranjera directa al primer semestre de 2026 son sumamente alentadores. Es particularmente positivo observar el dinamismo de la inversión en zonas francas, así como el crecimiento del capital nuevo y de las reinversiones. Estos resultados reflejan que Costa Rica continúa siendo un destino atractivo para la inversión y que las empresas mantienen la confianza en el país para establecerse, reinvertir y ampliar sus operaciones”, afirmó Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior.

Al excluir la operación extraordinaria, la inversión en empresas del régimen definitivo alcanzó $569,7 millones, un aumento del 46,9%, equivalente a $182 millones más que en el primer semestre de 2025.

En zonas francas, los flujos alcanzaron $1.736,3 millones, lo que representa un incremento del 35%. Este régimen también mostró un crecimiento de la inversión fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM), donde se contabilizaron $150 millones y un aumento del 37%.

“Estos resultados obtenidos en inversión extranjera directa durante el primer semestre del año, con crecimientos de dos dígitos en la inversión fuera de la GAM, nos impulsan a seguir consolidando la estrategia de Procomer de llevar inversión a las diferentes regiones del país”, señaló Laura López, gerente general de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).

Inversión por sectores

La industria manufacturera concentró la mayor cantidad de recursos entre los sectores analizados, con $1.951,5 millones durante los primeros seis meses del año. Sin considerar la transacción extraordinaria, el monto representó un crecimiento de 9,8% frente al mismo periodo de 2025.

Los servicios registraron uno de los mayores incrementos porcentuales, al pasar de $9,4 millones a $212,5 millones, un aumento de $203 millones, equivalente al 2.161%.

La agricultura también mostró una variación significativa. El sector pasó de registrar un flujo negativo de $2,1 millones en el primer semestre de 2025 a recibir $48,8 millones en el mismo periodo de 2026.

En la agroindustria ocurrió un comportamiento similar: el flujo pasó de -$8,7 millones a $41,5 millones. El documento señala que estos datos permiten identificar la evolución de los diferentes sectores y orientar las acciones de atracción de capital.

En contraste, el turismo presentó una disminución. La inversión en esta actividad pasó de $215 millones en el primer semestre de 2025 a $157,9 millones en 2026, una reducción del 27%.

Estados Unidos se mantuvo como el principal origen de la inversión extranjera directa, con el 68,9% del total. Le siguieron Suiza, con 5,7%, y España, con 5,1%.