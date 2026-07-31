El Banco Central de Costa Rica (BCCR) indicó que el país tiene un excedente de dólares en la economía que fuerza el tipo de cambio a la baja, explicado principalmente por las operaciones de las empresas en el Régimen de Zona Franca.

La autoridad monetaria reveló que en los movimientos de ventanillas se recibe una oferta diaria de $154 millones por día, mientras que la demanda es de $123 millones. Este comportamiento genera un superávit de $4.458 millones en los primeros siete meses del año.

La autoridad monetaria explicó que los regímenes especiales explican el 93% del excedente.

Los recursos se trasladaron al Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), donde el BCCR adquirió $3.751 millones, que representaron el 64% del monto negociado.

Blindaje financiero: $341 millones

Intervenciones de estabilización: $945 millones

Requerimientos del Sector Público No Bancario (RSPNB): $2.466 millones

Como resultado del comportamiento del mercado cambiario, el tipo de cambio registró una disminución de ¢49, una variación de -9,47%.

Las reservas internacionales suman $20.805 millones.