El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre el desarrollo de fuertes aguaceros durante la tarde de este lunes en distintas zonas del país, debido a la activación de la Zona de Convergencia Intertropical y al aporte de humedad desde el Pacífico.
Según el pronóstico, las zonas más afectados serán:
- Pacífico Norte: Aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en la península y alrededores, con acumulados entre 30 y 60 milímetros.
- Pacífico Central y Sur: Tormentas con acumulados entre 50 y 80 milímetros.
- Valle Central: Lluvias intensas localizadas y aguaceros con tormenta, con acumulados entre 15 y 50 milímetros.
- Zona Norte: Lluvias cercanas a las cordilleras, entre 15 y 50 milímetros.
- Caribe: Aguaceros en sectores montañosos, con acumulados entre 20 y 50 milímetros.
Advertencia
El IMN recomendó especial precaución en la Gran Área Metropolitana, la Zona Norte, la Península de Nicoya y la Península de Osa, donde las lluvias podrían ocasionar inundaciones repentinas.