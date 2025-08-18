El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió sobre el desarrollo de fuertes aguaceros durante la tarde de este lunes en distintas zonas del país, debido a la activación de la Zona de Convergencia Intertropical y al aporte de humedad desde el Pacífico.

Según el pronóstico, las zonas más afectados serán:

Pacífico Norte : Aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en la península y alrededores, con acumulados entre 30 y 60 milímetros.

: Aguaceros fuertes con tormenta eléctrica en la península y alrededores, con acumulados entre 30 y 60 milímetros. Pacífico Central y Sur : Tormentas con acumulados entre 50 y 80 milímetros.

: Tormentas con acumulados entre 50 y 80 milímetros. Valle Central : Lluvias intensas localizadas y aguaceros con tormenta, con acumulados entre 15 y 50 milímetros.

: Lluvias intensas localizadas y aguaceros con tormenta, con acumulados entre 15 y 50 milímetros. Zona Norte : Lluvias cercanas a las cordilleras, entre 15 y 50 milímetros.

: Lluvias cercanas a las cordilleras, entre 15 y 50 milímetros. Caribe: Aguaceros en sectores montañosos, con acumulados entre 20 y 50 milímetros.

Advertencia

El IMN recomendó especial precaución en la Gran Área Metropolitana, la Zona Norte, la Península de Nicoya y la Península de Osa, donde las lluvias podrían ocasionar inundaciones repentinas.