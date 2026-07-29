Zinedine Zidane cumple un sueño 

París, Francia, AFP. – La leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane fue nombrado seleccionador de Francia, punto álgido tras una corta pero impresionante carrera en los banquillos donde tendrá la complicada tarea de suceder a su excompañero Didier Deschamps.

Desde la sede de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), delante de la que se habían agrupado más de cien aficionados, el patrón de la FFF Philippe Diallo hizo oficial lo que era ya un secreto a voces: el nombramiento del excapitán de los Bleus, cuya candidatura al cargo “se ha impuesto”.

A sus 54 años, ‘Zizou’ accede al puesto que lleva años Esperando, luego de una carrera gloriosa como jugador Blue, habiendo tocado el techo del fútbol de selecciones con el Mundial 1998 y la Eurocopa 2000. Sus resultados en el banquillo del Real Madrid también le avalan, tras la inédita serie consecutiva de Champions cosechada en 2016, 2017 y 2018, en su primera experiencia como entrenador principal (2016-2018).

“En febrero de 2025 me reuní con Zinedine Zidane” para proponerle el puesto, anunció Diallo.

“Significa continuidad, un sueño”, declaró Zidane, visiblemente emocionado durante la rueda de prensa de presentación y que arrancó su turno de palabra rindiendo homenaje “a todas las personas, bomberos y al mundo agrícola” que luchan contra los graves incendios que arrasan el país, especialmente en el departamento Gironda.

El nativo de Marsella llevaba sin puesto desde su segundo paso por el banquillo del Real Madrid (2019-2021), un periodo en el que ha renunciado a otras ofertas a la espera de que terminase el ciclo de Didier Deschamps. “El cargo de seleccionador de Francia era el único que quería. He tenido propuestas durante estos cuatro o cinco años para dirigir clubes, pero las he rechazado todas por la selección de Francia”, reveló Zidane.