La leyenda del fútbol francés Zinedine Zidane insistió este domingo en que tiene ganas de entrenar a su selección “en el futuro”, aunque subrayó que no tiene ninguna certeza al respecto.

“Estoy seguro de que volveré a entrenar”, declaró Zidane en Roma durante el Festival del Deporte, organizado por el diario deportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

“En el futuro, y no estoy diciendo que vaya a suceder ahora, lo que quiero algún día es entrenar a la selección nacional (francesa). Ya veremos”, añadió el campeón del mundo en 1998 y campeón de Europa en 2000 (108 apariciones, 31 goles).

Zidane, de 53 años, es el gran favorito para suceder a Didier Deschamps, quien dejará su puesto como seleccionador del equipo de Francia, que ocupa desde mediados de 2012, después del Mundial 2026, si los Bleus se clasifican.

Zinedine Zidane. Foto: AFP.

Zidane puso su carrera de entrenador en pausa tras su salida del Real Madrid, donde fue entrenador de 2016 a 2018 y de 2019 a 2021, con quien ganó dos títulos de campeón de España (2017, 2020) y tres Ligas de Campeones consecutivas (2016, 2017, 2018).

Para ser un buen entrenador, explicó Zidane, “lo más importante es tener la pasión por el fútbol y tener las ganas de transmitir algo a tus jugadores, lo que llevas dentro de ti, en lo más profundo de ti”.

“Un entrenador tiene un papel importante en los éxitos de su equipo, es el 80%… Transmite su energía, su deseo de hacer las cosas bien”, continuó el antiguo jugador de Cannes (1988-92), Burdeos (1992-96), Juventus (1996-2001) y Real Madrid (2001-06).