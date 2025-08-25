Kiev. (AFP)-El mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó este domingo que una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin, sería “la forma más eficaz de avanzar” hacia la paz, pese al estancamiento de los esfuerzos diplomáticos.

Sus declaraciones coincidieron con el 34 aniversario de la independencia de Ucrania, conmemoración marcada por ataques con drones contra Rusia y mensajes de apoyo internacional.

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, criticó a Zelenski por “empecinarse” en exigir un encuentro inmediato y acusó a Occidente de bloquear las negociaciones.

En Kiev, el primer ministro canadiense, Mark Carney, advirtió que “no corresponde a Rusia decidir la soberanía de Ucrania”, mientras el emisario estadounidense Keith Kellog reafirmó el respaldo de Washington.

En el terreno, el comandante en jefe Oleksandr Sirski anunció que las fuerzas ucranianas recuperaron tres aldeas en Donetsk. Moscú reportó nuevos

ataques con drones, incluido uno derribado en la planta nuclear de Kursk que provocó un incendio sin víctimas ni fugas radiactivas.

Ucrania, con un ejército más reducido que el ruso, depende de drones para golpear infraestructura petrolera clave de Moscú. Kiev también denunció el lanzamiento de 72 drones Shahed y un misil balístico por parte de Rusia, de los cuales 48 fueron derribados. Un ataque dejó una víctima en Dnipropetrovsk.

En paralelo, Noruega anunció un aporte de 7 mil millones de coronas (unos 690 millones de dólares) para dotar a Ucrania con dos sistemas antimisiles Patriot en coordinación con Alemania.

Como gesto de distensión, ambos países confirmaron el intercambio de 146 prisioneros de guerra y civiles. Aun así, la guerra, que supera los tres años y medio, continúa dejando decenas de miles de muertos y mantiene a Rusia con control de casi una quinta parte del territorio ucraniano.