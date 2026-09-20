Zelenski afirma que acordó una reunión con Trump en Nueva York

Fecha de publicación: 20 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 20 de septiembre de 2026

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó que acordó una reunión con Donald Trump en Nueva York, después de una conversación telefónica este domingo.

“Acabo de hablar con el presidente Donald J. Trump”, dijo Zelenski en una publicación en Facebook. “Acordamos reunirnos en Nueva York, y esta reunión podría cambiar muchas cosas. Hay un impulso diplomático”.

Zelenski no precisó la fecha del encuentro en Nueva York, donde esta semana se celebra la Asamblea General de la ONU y Trump pronunciará el discurso inaugural el martes.

El anuncio se produce en un momento en que Estados Unidos presiona para que se concreten nuevas conversaciones de paz entre Moscú y Kiev.

El presidente Trump no ha emitido ningún comentario sobre las declaraciones de Zelenski.