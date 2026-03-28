El chiverre, considerado “el rey de las cocinas ticas” durante la Semana Santa, vuelve a ser protagonista con la Feria del Chiverre 2026, que se realizará a partir de hoy sábado y hasta el 30 de marzo en Zarcero, Alajuela.

Esta fruta, cuyo nombre científico es cucurbita ficifolia, forma parte de la tradición costarricense y también es conocida en otros países como chilacayote, alcayota, lacayote o calabaza de cabello de ángel. Más allá de su versatilidad culinaria, destaca por ser baja en calorías y rica en fibra, vitaminas A y C, así como minerales.

Zarcero, cantón 11 de Alajuela, es reconocido por su clima fresco, su icónico templo y los famosos jardines de figuras en ciprés. A pocos kilómetros del centro se ubica la laguna donde se desarrollará la feria, un evento que reúne productores, emprendedores y visitantes.

Decenas de productores mostrarán sus frutas.

En la feria podrá encontrar variedad de platillos.



Para familias como la del productor Franklin Salazar, el chiverre es parte de su vida cotidiana. “Aquí uno aprende a caminar entre chiverres… he sacado hasta de 14 kilos”, comentó el productor.

Aunque tradicionalmente se consume en conserva, su potencial va mucho más allá. Elizabeth Rodríguez, conocida como “Doña Eli”, ha dedicado años a innovar recetas: desde sopas y ceviches hasta cajetas, panes y escabeches.

Además, en comunidades cercanas como Palmitas, los visitantes pueden disfrutar productos derivados como queso palmito, dulces y flores cultivadas en la zona.

La feria no solo resalta el sabor del chiverre, sino también la identidad y calidez de los zarcereños, invitando a redescubrir una tradición que sigue conquistando paladares.

Alexis Jiménez / alexis.jimenez@grupoextra.com