Zamora sobre su continuidad: “ella va a tomar la decisión más sabia”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Mario Zamora no esconde su intención: quiere seguir al frente del Ministerio de Seguridad Pública. El jerarca se define como un “soldado” al servicio de lo que el país y la Presidencia de la República determinen.

En entrevista con el pódcast El Bien y el Mal, de Grupo Extra, el ministro sostiene que su permanencia obedece a que la tarea aún no está terminada.

“Nadie es imprescindible y la democracia habla de la rotación de cargos. La presidente debe estar augusta con su equipo y va a tomar la decisión más sabia. Ella sabe que yo soy un soldado”, responde el jerarca cuando se le consulta sobre su futuro en el próximo gobierno.

Habla de un “proceso inconcluso” y deja claro que no es momento de cantar victoria. Sobre la mesa tiene objetivos concretos: poner en marcha el sistema tecnológico C5 en 2026, sumar 1.100 nuevas plazas policiales y renovar por completo la flotilla con 1.795 vehículos.

“Siento que hemos hecho el trabajo al máximo, pero no hemos llegado aún a nuestras metas, es un proceso inconcluso, en camino con decisiones difíciles para ordenar la casa, nos encontramos un Ministerio sumamente desordenado”, aseguró.

Zamora asegura que su trayectoria lo llevó a este punto, desde su formación como mayor de policía hasta su doctorado en Derecho Penal y Criminología, afirma que su carrera ha estado ligada a la seguridad y al combate del crimen. Asumir esta “brasa caliente”, dice, responde a una convicción personal y profesional en medio de la crisis que enfrenta el país.

“Toda la vida me ha ido conduciendo a este escenario, para mi fue un honor cuando el presidente Rodrigo Chaves me convoca.

Aunque es difícil porque el Ministerio a veces le toca trabajar con la parte negativa de la sociedad, yo manejo muchos escenarios críticos”, agregó.

En el plano legislativo, adelanta que trabaja en una reforma penal inspirada en los modelos antimafia italianos. La intención es presentar la iniciativa ante la nueva Asamblea que arranca el primero de mayo, con el fin de dejar encaminado un marco jurídico más robusto contra el sicariato y la pertenencia a organizaciones criminales.

El ministro sostiene que la clave está en administrar la crisis sin dejarse arrastrar por ella. “Manejar la crisis sin caer en crisis”, resume.

Si no continúa en el gabinete, descarta irse al ejercicio privado. Asegura que regresaría a su plaza en la Defensoría de los Habitantes.