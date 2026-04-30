Zamora: “Comisión de Narcotráfico fue una gran traición a Costa Rica”

El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, lanzó una crítica contra la labor legislativa en materia de seguridad, calificando el desempeño de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico como una “gran traición” para el país en su momento de mayor crisis de criminalidad.

Zamora lamenta que, a pesar de la urgencia, la comisión no logró generar cambios significativos en la legislación, perdiendo un tiempo valioso para el país.

El único logro: El ministro destacó como la única pieza legislativa realmente importante la aprobación de la extradición de nacionales , propuesta por la diputada Pilar Cisneros.

El ministro destacó como la única pieza legislativa realmente importante la aprobación de la , propuesta por la diputada Pilar Cisneros. El vacío: Fuera de esa excepción, Zamora sostiene que la comisión decidió no realizar ninguna reforma de peso a las leyes que regulan el narcotráfico y el sicariato.

Existe una desconexión crítica entre la operatividad policial y la respuesta judicial debido a la debilidad de las leyes actuales.

Por los números:

215,000: Fue el récord de detenciones alcanzado por la policía el año pasado.

Fue el récord de detenciones alcanzado por la policía el año pasado. 95%: Es el porcentaje de esas personas detenidas que quedaron en libertad apenas 24 o 48 horas después, según Zamora.

Es el porcentaje de esas personas detenidas que quedaron en libertad apenas El resultado: Un “problema circular” donde el trabajo policial se pierde porque los tribunales deben aplicar una ley que el ministro considera demasiado débil.

La solución de Zamora

Para los futuros integrantes de la comisión, el ministro tiene una sugerencia clara: ampliar la prisión preventiva.

El objetivo es que los delincuentes capturados “con las manos en la masa” permanezcan en la cárcel mientras se realizan los juicios, que suelen ser sumamente extensos.

Esto evitaría que los criminales continúen en las calles como garantía de seguridad para la ciudadanía.

La relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa será clave para determinar si Costa Rica logra romper el ciclo de impunidad que denuncia la cartera de Seguridad.