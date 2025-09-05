El precandidato presidencial del Partido Nueva Generación (PNG), Fernando Zamora, presentó su propuesta para transformar a Costa Rica en una potencia agroindustrial.

Según explicó, el agro debe recuperar el papel protagónico que históricamente tuvo, con un plan que impulse la producción nacional, la innovación tecnológica y la generación de empleo en las zonas rurales.

La iniciativa se basa en cuatro ejes: fortalecer la producción nacional para garantizar la seguridad alimentaria, introducir ciencia y tecnología en el campo para aumentar la competitividad, crear encadenamientos productivos que generen valor en cada etapa de la cadena y reactivar el empleo rural como motor de desarrollo.

“Si el campo se levanta, Costa Rica se levanta. El futuro de nuestro país se juega en la forma en que aprovechemos nuestros recursos. No podemos seguir desaprovechando el potencial agrícola que nos dio la naturaleza. Es hora de dar el salto”, afirmó Zamora.

El precandidato sostiene que un modelo agroindustrial moderno permitirá diversificar la economía, asegurar la soberanía alimentaria y proyectar al país como referente internacional.