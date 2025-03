Los diputados de la Asamblea Legislativa protagonizaron un zafarrancho durante la discusión de una moción para sesionar de manera extraordinaria, este viernes 28 de marzo, con el fin de avanzar con proyectos de ley pendientes y desentrabar el Plenario.

Esta moción se acordó la mañana de este jueves en la reunión semanal de las jefaturas de fracción.

Acalorado intercambio

El presidente legislativo, Rodrigo Arias, leyó la moción en la que se propuso que la sesión del viernes sería de 9:00 a.m. a 12:30 p.m., a lo que de inmediato la diputada oficialista, Pilar Cisneros, refutó esta hora, argumentando que tenía entendido que se sesionaría hasta el mediodía.

Además, aseguró que compañeros de bancada tenían compromisos pautados previamente.

Cisneros defendió que la bancada oficialista no tenía problema en sesionar, pero “con una agenda”, aseverando que la misma se definió hasta este jueves, pasado el mediodía.

Por su parte, el diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, fustigó el voto en contra del oficialismo, para la primera moción.

“Acá hay 420 proyectos pendientes de discusión … Hace 15 días se habló en las jefaturas de fracción que el viernes 28 iba a ser sesión extraordinaria para avanzar con la agenda. A mí me parece una barbaridad”, defendió García.

“Qué vergüenza, qué desfachatez”, recalcó el legislador rojiazul.

María Marta Carballo, legisladora socialcristiana, señaló que Cisneros tenía conocimiento de que este viernes estaba previsto sesionar y, que, varias diputaciones suspendieron o reagendaron sus giras para acudir a dicha audiencia.

La socialcristiana insinuó que el oficialismo votó en contra “como una sacada de clavo”, ante la suspensión de dos sesiones de Plenario, con anterioridad, por no contar con quórum.

“A mí me duele que no podamos sesionar, claro que sí, pero no puedo obligar a mis compañeros de bancada que de hoy a las 2 de la tarde le avisen a la gente que ya tienen citada en sus comunidades, que les digan que no”, defendió Cisneros.

La jefa del oficialismo declaró que su fracción es de las que “menos falta” a las sesiones de Plenario.

En respuesta, Carballo fustigó a la diputada oficialista Paola Nájera, de sus motivaciones para oponerse a la sesión extraordinaria.

“¿Ah, entonces, como no hubo quórum, entonces votar en contra de sesionar extraordinario? ¿Es una sacada de clavo?”, cuestionó Carballo.

¿Habrá sesión el viernes?

En total, los legisladores votaron dicho recurso en tres ocasiones, más dos revisiones.

En una primera ronda, únicamente votaron a favor 37 diputados. Esta se tuvo que repetir, debido que, al tratarse de una sesión extraordinaria, se requieren mínimo 38 votos.

El segundo dictamen se suspendió, dado que se registró el voto de una legisladora ausente en el recinto.

Para la tercera ronda se obtuvieron 39 votos a favor y 7 en contra, con lo que se aprobó la sesión para este viernes.

Esta discusión se dio luego de que, en menos de una semana, los diputados no pudieron sesionar: el jueves 20 de marzo y el martes 25 de marzo, ante la falta de quórum.

