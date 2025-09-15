El zafarrancho que se presentó en Quepos dejó como resultado a 3 policías heridos.

Los hechos se dieron cuando un grupo de personas inició un disturbio y hubo un forcejeo con uno de los oficiales del Ministerio de Seguridad Pública.

El director regional de Puntarenas, José Francisco Cordero, detalló que unos jóvenes iniciaron un disturbio y lamentablemente uno de los oficiales, al forcejear con una persona que intentó arrebatarle el arma, recibió un impacto de bala en una de sus piernas.

Además, 2 oficiales fueron heridos con piedras y tuvieron que ser trasladados al centro médico.

El ataque se dio este lunes en pleno desfile patrio en Quepos, Puntarenas.

La Fuerza Pública mantiene un fuerte operativo en el cantón, con unidades motorizadas y de apoyo, para ubicar al responsable del ataque.