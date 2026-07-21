Zafarrancho en Concejo de Aserrí: vecinos exigen mejoras en carretera

La comunidad de Monte Redondo, en Aserrí, lleva seis años esperando una mejor carretera, sin embargo, siguen a la espera de que los trabajos se desarrollen y todavía no ven cercana una finalización.

La situación tomó quedó en evidencia cuando este lunes, en la sesión del Concejo Municipal del cantón, un grupo de vecinos llegó a consultar y pedir explicaciones del por qué se dejó inconcluso.

Así lo manifestó a Grupo Extra el presidente de la Asociación de Desarrollo de la comunidad, Alexander Barboza, quien espera que pronto se retomen las labores.

“En época de verano se genera mucho polvo y es complicado transitar. El proyecto estaba para que se retomara en el mes de Julio, pero seguimos a la espera y nos preocupa que se vaya a poner una capa asfáltica de 3 centímetros, cuando nos dijeron que tenía que ser de siete”, dijo.

La molestia se generó cuando a la regidora Sonia Aguilar no se le permitió exponer por más tiempo el caso. De ahí, se generó una discusión que no permitió que el Concejo continuara.

Así luce la carretra actualmente.

De parte de la Municipalidad indicaron que cuentan con un presupuesto de ¢39 millones para estas obras.

“Se encuentra pendiente la resolución, por parte del Concejo Municipal, de un recurso de revocatoria interpuesto por un oferente dentro del proceso de contratación para las obras de asfaltado. Una vez concluido este trámite administrativo, se procederá con la ejecución de la etapa final del proyecto”, indicaron mediante un comunicado de prensa enviado a este medio.

Los vecinos confían de que los trámites se resuelvan pronto para así tener una mejor carretera.