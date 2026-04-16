Zafarrancho a machetazos en vía pública deja 2 hombres heridos

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

Dos hombres resultaron heridos tras una violenta agresión ocurrida en en Santa Cruz de Guanacaste, específicamente en una finca conocida como hacienda La Pinta, en la comunidad de San Francisco.

Según información preliminar, los afectados ingresaron al terreno con autorización del propietario, identificado con el apellido Vallejo, con el objetivo de cortar leña. Sin embargo, en el sitio se encontraban varios sujetos, en apariencia de nacionalidad nicaragüense, quienes vigilaban la propiedad.

Por razones que aún las autoridades investigan, se produjo una riña en la que, según videos de testigos en la zona, participaron al menos 8 personas contra 2 hombres. Durante el altercado, las víctimas fueron agredidas tanto a golpes como con arma blanca.

Foto: corresponsal Manuel Gutiérrez.

Tras el altercado dentro de la finca, los sujetos continuaron la pelea en plena vía pública según los videos de personas en el lugar.

Uno de los heridos, un adulto mayor, sufrió una lesión con arma blanca en uno de sus brazos, mientras que el otro presentó múltiples golpes en el rostro. Ambos requirieron atención médica tras el incidente.

El caso se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades, quienes buscan esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

Video del corresponsal Manuel Gutiérrez.

Con información del corresponsal Manuel Gutiérrez.