Yuri destapa su batalla contra el cáncer

La cantante mexicana Yuri reveló que hace cuatro años le detectaron un cáncer en el intestino gracias a un hallazgo inesperado mientras era intervenida para retirarle la vesícula.

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La artista compartió el episodio durante una entrevista con el programa Ventaneando, donde explicó que todo ocurrió en plena pandemia, cuando ingresó al quirófano por un problema de vesícula.

“A mí me operaron hace 4 años, cuando estábamos en la pandemia, me quitaron la vesícula”, recordó.

Según relató, mientras realizaban el procedimiento, el equipo médico decidió aprovechar que ya se encontraba en cirugía para revisar el estado de otros órganos.

“Cuando a mí me operan de la vesícula, el doctor dijo: ‘Oigan, si ya la tenemos con la cámara allá dentro por qué no le checamos sus órganos a ver cómo están por el covid’ y al final del intestino un tumor como de centímetro y medio. Fue un hallazgo, fue una operación de hallazgo. Van por una cosa y encuentran otra”.

La intérprete aseguró que el descubrimiento fue determinante para evitar complicaciones mucho más graves. Incluso recordó que el especialista le explicó qué habría ocurrido si el tumor no se detectaba a tiempo.

“‘Es un tumor que (en) dos meses más, te hubiéramos cortado la mitad del intestino y si no te hubiéramos cortado, porque no te hubieras dado cuenta, te hubiera hecho metástasis y se te va para arriba’”.

Aunque decidió mantener en privado gran parte del tratamiento y de su recuperación, Yuri comentó que existe un importante antecedente de cáncer en su familia, por lo que considera que la herencia pudo haber influido en el diagnóstico.

“Mi mamá tuvo cáncer de niña en el brazo, que casi le amputan el brazo cuando era señorita y la libró. Después mi mamá tuvo cáncer de matriz. Después a mi hermana le quitaron un riñón también por cáncer, se le encapsuló”. Foto: Redes sociales

Como consecuencia del cáncer, Yuri explicó que ya no puede recibir tratamientos hormonales convencionales, por lo que desde hace tiempo utiliza un parche de progesterona, el mismo que recientemente llamó la atención durante una presentación en México.