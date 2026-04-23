El jugar fuera del país y quedarse por la experiencia más que por el dinero no lo hace cualquiera. Así lo contó el volante, Youstin Salas.

El costarricense que milita en el Brisbane Roar FC de la Primera División de Australia conversó en exclusiva con Tiempo Extra Radio sobre la razón por la que se quedó en el país oceánico.

“Yo ahorita ganó menos que lo que ganaba en Costa Rica, pero yo vengo por la experiencia, porque no sé si me retiraré en unos años. Entonces, este tipo de viajes no se tienen que dejar pasar”, indicó. View this post on Instagram A post shared by Acción 360 (@accion_360)

“El Delfín” destacó que su estadía en Australia no la cambiaría por nada, sobre todo porque también benefició a su familia, principalmente, a sus hijas.

“La volvería hacer al menos un año más, esto es difícil que lo viva alguien. Esto también lo disfruta mi familia porque mis hijas no lo van a olvidar, si le preguntas a ellas cuáles son sus mejores experiencias, te van a decir que estas”, señaló.

El volante espera continuar en el extranjero para las próximas temporadas, pero tampoco descartó la posibilidad de regresar al fútbol nacional, en su caso, volver al cuadro del Sporting FC, equipo dueño de su ficha.

“Las expectativas mías es quedarme afuera. Yo lo hablé con José Miguel Cubero y con mi representante para ver opciones fuera de Costa Rica. Me queda un año de contrato con Sporting y si me toca regresar, voy a dar el 100%”, finalizó.

Ahora, Youstin Salas y el Brisbane Roar tienen la puesta mente puesta en el partido de la última jornada de la A-League ante el Perth Glory. El juego será este sábado a las 5:25 a.m. en hora de Costa Rica.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra