El mediocampista costarricense Youstin Salas hizo su debut con el Brisbane Roar FC en el triunfo de su equipo 2-0 sobre Football Queensland. El volante jugó como titular en el Perry Park de Australia, mostrando un buen desempeño en la medular.

Salas llegó al club australiano en condición de préstamo por un año, buscando adaptarse al fútbol de la A-League Men y sumar minutos de cara a la temporada oficial.

La liga australiana comenzará en la tercera semana de octubre, y el primer compromiso de Brisbane Roar será ante Macarthur, donde Salas tendrá la oportunidad de debutar en el torneo oficial.