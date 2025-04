El exfutbolista nacional y exgerente de Guanacasteca, Yosimar Arias, tiene mucho que contar. De momento está en Bolivia con el club Blooming, pero advierte que el cuadro nicoyano todavía le debe dinero por sus servicios.

Pero también toca el tema personal y admite que al dejar su puesto entró en depresión. Incluso cuenta que le pide a Dios poder dejar el licor al 100%, pues no es alcohólico, como algunos han dicho.

Estas declaraciones las dio en Extra Radio 92.3 F.M., durante el espacio de Tigo Sports Radio.

“Yo por ejemplo, le he pedido a Dios dejar de tomar, en algunas ocasiones, alcohol. No es que sea alcohólico como han dicho algunas personas. He querido eliminarlo al 100%, le he prometido a Dios y en este caso no lo he podido lograr. Hace muchos años le prometí a Dios nunca más volver a mentir y eso sí lo he hecho hasta el día de hoy. Tengo más de 11 años de no decir una sola mentira a nadie y todo lo que tengo que decir lo digo de frente y en la cara. Cuando uno le promete cosas a Dios hay que cumplirlas”, cuenta.

Su salida de Guanacasteca

“Tuve unos días de luto, la verdad no pude ocultarlo. Quise algunos días entrar como en depresión, no quería salir de mi casa ni de mi cuarto, porque fueron casi 8 años de salir todos los días a las 6 y 30 de la mañana, agarrar el carro e ir a 500 metros, al estadio todos los días. Como al tercer día me montaba al carro y tenía ganas de irme para el estadio, pero después analizaba que no estaba trabajando en el club, entonces empecé a entrar en depresión”, indica.

“Lo que está pasando (en ADG) no es por mi culpa. A mí me quitan un domingo y el martes jugábamos contra Saprissa. Yo pedí entradas, las que siempre tuve como gerente deportivo y como la persona que siempre trabajo día y noche. Ese lunes no me las quisieron dar y me dijeron que debía esperar, entonces vi la situación complicada”, repasa con nostalgia.