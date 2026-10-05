Yorgina Alvarado presenta amparo electoral contra resultados de elección del SEC

Fecha de publicación: 5 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 5 de octubre de 2026

La candidata de la tendencia Fuerza y Acción para la Renovación Organizativa (FARO), Yorgina Alvarado, anunció la presentación de un amparo electoral ante el Tribunal Electoral del Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), luego de los resultados de las elecciones internas en las que Gilbert Díaz fue declarado ganador.

Alvarado aseguró que la medida busca dejar constancia de la posición de su tendencia sobre la forma en que se aplicó el artículo 28 del estatuto del sindicato para declarar ganadora a una papeleta.

“Lo que corresponde con esta medida es darle al Tribunal Electoral nuestra posición sobre la arbitrariedad con la que aplicaron el artículo 28 del estatuto”, afirmó Alvarado.

Según explicó, dicho artículo establece las condiciones bajo las cuales una papeleta puede ser declarada ganadora. La candidata de FARO sostiene que la norma fue aplicada de manera incorrecta durante el proceso electoral.

“Este amparo electoral lo va a presentar la compañera Jessica, que es la que tiene oportunidad de ingresar en este momento a oficinas centrales”, señaló.

La candidata agregó que, una vez cuenten con el recibido del Tribunal Electoral, comunicarán oficialmente la presentación del recurso y sus alcances.

La acción ocurre después de que Gilbert Díaz resultara ganador de las elecciones del SEC, donde sería el presidente por cuatro años más. La resolución quedó consignada el pasado miércoles.

Alvarado, quien encabezó la papeleta FARO, ha cuestionado el desarrollo del proceso y la decisión de declarar una papeleta ganadora bajo las condiciones establecidas por el Tribunal Electoral.